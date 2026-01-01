© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Great Performances

Onegin’s Arioso from "Eugene Onegin"

Season 53 Episode 24 | 1m 12s

Iurii Samoilov performs as "Onegin's Arioso" in the opera "Eugene Onegin" from the Metropolitan Opera.

Major series funding for GREAT PERFORMANCES is provided by The Joseph & Robert Cornell Memorial Foundation, the Anna-Maria and Stephen Kellen Arts Fund, the LuEsther T. Mertz Charitable Trust, Sue and Edgar Wachenheim III, Jody and John Arnhold, the Abra Prentice Foundation, The Starr Foundation, The Philip and Janice Levin Foundation, the Kate W. Cassidy Foundation, the Thea Petschek Iervolino Foundation, Seton J. Melvin, the Estate of Worthington Mayo-Smith, the Jack Lawrence Charitable Remainder Trust Worchell Lawrence, and Ellen and James S. Marcus.

Major corporate funding for GREAT PERFORMANCES is provided by Raymond James Financial.

Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 0:30
Made With Love
Season 1 Preview
Meet gifted artisans who pour passion and skill into timeless products made with love.
Preview: S1 | 0:30
Watch 2:04
POV
Trailer | Remake
Trailer for Remake by director Ross McElwee.
Preview: S39 E6 | 2:04
Watch 1:50
POV
Trailer | Arrest the Midwife
Trailer for Arrest the Midwife by director Elaine Epstein.
Preview: S39 E5 | 1:50
Watch 2:37
American Masters
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: S40 E5 | 2:37
Watch 2:57
POV
Trailer | How to Build a Library
Trailer for How to Build a Library by directors Maia Lekow and Christopher King.
Preview: S39 E4 | 2:57
Daniel Tiger's Neighborhood
Jodi Makes Art in the Sky
Jodi imagines she is drawing bugs and clouds in the sky with her crayons!
Clip: S8 E2 | 0:54
Daniel Tiger's Neighborhood
Jodi Learns to Ask Before Touching Someone Else
Jodi wants to touch Miss Elaina's hair but she learns that she has to ask first!
Clip: S8 E2 | 2:18
Daniel Tiger's Neighborhood
"Before You Touch Someone, Ask if It's Okay" Song
Everyone learns that before you touch someone, you should ask them if it's okay!
Clip: S8 E2 | 1:03
Daniel Tiger's Neighborhood
Daniel and Prince Wednesday At the Swingset
Prince Wednesday learns to ask before he pushes Daniel on the swings.
Clip: S8 E2 | 1:28
Latest Episodes
All
  • All
  • Great Performances Season 53
  • Great Performances Season 52
  • Great Performances Season 51
  • Great Performances Season 50
  • Great Performances Season 49
  • Great Performances Season 48
  • Great Performances Season 47
  • Great Performances Season 46
  • Great Performances Season 45
  • Great Performances Season 44
  • Great Performances Season 43
  • Great Performances Season 42
  • Great Performances Season 41
  • Great Performances Season 40
  • Great Performances Season 39
  • Great Performances Season 38
  • Great Performances Season 37
  • Great Performances Season 36
  • Great Performances Season 35
Great Performances
Great Performances at the Met: Eugene Onegin
Soprano Asmik Grigorian returns to the Met as Tatiana.
Episode: S53 E24
Watch 2:55:45
Great Performances
Great Performances at the Met: I Puritani
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Episode: S53 E23 | 2:55:45
Watch 2:22:03
Great Performances
Great Performances at the Met: Andrea Chénier
Giordano’s tragedy stars tenor Piotr Beczała.
Episode: S53 E22 | 2:22:03
Watch 1:23:15
Great Performances
An Evening with Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger performs at London’s Royal Albert Hall for the first time.
Episode: S53 E21 | 1:23:15
Watch 2:42:27
Great Performances
Great Performances at the Met: Arabella
Strauss’ romance brings the glamour of 19th-century Vienna
Episode: S53 E20 | 2:42:27
Watch 2:10:08
Great Performances
Irving Berlin’s Top Hat
Directed and choreographed by three-time Tony winner Kathleen Marshall.
Episode: S53 E19 | 2:10:08
Watch 2:14:15
Great Performances
Suffs
Recorded from Broadway, this musical tells the story of the American suffragist movement.
Episode: S53 E18 | 2:14:15
Watch 1:16:36
Great Performances
Josh Groban: An Intimate Evening at The Union Chapel
Josh Groban returns to PBS in a special, personal concert at Union Chapel.
Episode: S53 E17 | 1:16:36
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “The Iceland Sound”
Scott Yoo crosses this sunlit, rainy, volcanic land of extremes to meet Icelandic composers.
Episode: S53 E16 | 53:55
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “The Call of Istanbul”
With a host of Turkish musicians, Scott Yoo explores the city.
Episode: S53 E15 | 53:55