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PBS News Hour

Fighter pilot reflects on order to stop Flight 93 on 9/11

Season 2026 Episode 184 | 8m 10s

On 9/11, the passengers of United Airlines Flight 93 stormed the cockpit, forcing the hijacked jet to crash in Shanksville, Pennsylvania. But before the world knew of their bravery, members of Washington, D.C.’s Air National Guard were prepared to make their own sacrifice. Nick Schifrin brings us the story of pilot Heather “Lucky” Penney.

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