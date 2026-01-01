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PBS News Hour

Prosecutors reopen Cornell University rape investigation

Season 2026 Episode 199 | 5m 55s

An investigation into an alleged gang rape in 2024 at Cornell University has been reopened after the woman who reported the assault sued the school and others. At the time, no criminal charges were filed, though Cornell said it investigated and took disciplinary action, including suspensions and expulsions. Amna Nawaz discussed more with Brian Mann of NPR.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 0:59
All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 2:10
American Masters
Wilder
Celebrate the legacy of Gene Wilder, the actor behind Willy Wonka and Young Frankenstein.
Preview: S40 E8 | 2:10
Watch 0:30
Independent Lens
Seeds | Trailer
Seeds is a visual exploration of Black farmers and the power of owning land across generations.
Preview: S28 E3 | 0:30
Watch 2:00
Pati Jinich Explores Panamericana
Extended Season 2 Preview
Pati Jinich continues her journey inspired by the Pan-American Highway.
Preview: S2 | 2:00
Watch 3:09
Great Performances
The War & Treaty Perform "Golden Ring"
The War & Treaty perform "Golden Ring" by Tammy Wynette and George Jones.
Clip: S54 E3 | 3:09
Watch 3:00
Great Performances
Debby Boone performs "'Til I Can Make It on My Own"
Debby Boone performs "'Til I Can Make It on My Own" by Tammy Wynette.
Clip: S54 E3 | 3:00
Watch 0:29
Great Performances
"Tammy Wynette: Forever Yours" Preview
From Nashville’s Ryman Auditorium, Great Performances pays tribute to Wynette’s musical legacy.
Preview: S54 E3 | 0:29
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Secrets of the Dead
Preview | Raising Lady Liberty
See how the unique partnership between two countries made the iconic monument possible.
Preview: S23 E6 | 0:30
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Nature
Preview of Tiger Island: Part One
In Nepal, a team of wildlife experts begin an expedition following two tiger families.
Preview: S45 E2 | 0:30
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