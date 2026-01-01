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PBS News Hour

Lula prevails in Brazil but Bolsonaro refuses to concede

Season 2026 Episode 218 | 3m 49s

In a closely watched election, Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva defeated right-wing and Trump-aligned challenger Flávio Bolsonaro. Transport and weather disruptions in parts of Brazil led to a chaotic final stretch at the polls. Bolsonaro is refusing to concede, and President Trump called the outcome "rigged." Stephanie Sy reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 1:58
All Creatures Great and Small
What's in the Vet Bag?
The cast play a game of "What's in the vet bag?" with sentimental props from the series.
Clip: 1:58
Watch 0:59
All Creatures Great and Small
Season 7 Preview
Get ready for the all-new season, coming January 17, 2027 at 9/8c.
Preview: 0:59
Watch 0:30
Miss Scarlet
Season 7 Official Trailer
Miss Scarlet returns for Season 7, the final season, on January 17, 2027 at 8/7c.
Preview: 0:30
Watch 2:10
American Masters
Wilder
Celebrate the legacy of Gene Wilder, the actor behind Willy Wonka and Young Frankenstein.
Preview: S40 E8 | 2:10
Watch 0:33
Christmas With The Tabernacle Choir
Peace on Earth: Christmas with The Tabernacle Choir
Stephanie J. Block and Sebastian Arcelus join The Tabernacle Choir for an epic holiday celebration.
Preview: S2026 E1 | 0:33
Watch 0:30
Independent Lens
Storming: Seasons of Care | Trailer
In Storming: Seasons of Care, a family provides 24-hour care for their son, 10 years into a coma.
Preview: S28 E4 | 0:30
Watch 0:30
Secrets of the Dead
Preview | Finding America's Fallen
Explore the site of the Battle of Camden and its importance to the American Revolution.
Preview: S23 E8 | 0:30
Watch 1:51
Secrets of the Dead
How Black Colonial Marines Changed the War of 1812
Formerly enslaved Americans formed Britain's Colonial Marines unit and marched on Washington, D.C.
Clip: S23 E7 | 1:51
Watch 1:37
Secrets of the Dead
Archaeologists Discover Revolutionary War Soldiers Buried at Camden Battlefield
A metal detector survey reveals long-lost soldiers at Camden Battlefield.
Clip: S23 E8 | 1:37
Watch 3:17
Secrets of the Dead
Inside the Deadly Musket Warfare of the American Revolution
A musket ball reveals the deadly reality of Revolutionary War combat.
Clip: S23 E8 | 3:17
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