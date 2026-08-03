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PBS News Hour

Canadian trade minister on importance of deal with U.S.

Season 2026 Episode 174 | 7m 54s

To discuss the trade war and deteriorating relations between the U.S. and Canada, Amna Nawaz spoke with Canadian trade representative Dominic LeBlanc, a central figure in negotiations with the United States.

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