Estudio preliminar reveló que los puertorriqueños aportan más de $11,000 millones a la economía de Connecticut

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La comunidad puertorriqueña en Connecticut podría estar generando sobre $11,100 millones en la actividad económica del estado, donde el 8% de la población, o sobre 301,000 residentes, es boricua.

La estimación preliminar fue presentada durante el “Puerto Ricans in Connecticut Policy Summit: Building an Economic Collective Agenda”, una cumbre organizada por la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños (PRSI) de la Universidad de Connecticut (UConn). El foro, que se celebró entre el viernes y el sábado, tenía como propósito evaluar el impacto de políticas federales en los puertorriqueños de la diáspora y la isla, y promover soluciones para mejorar sus condiciones económicas.

El estudio liderado por Luis Palomino, asistente de investigación en PRSI, calculó que los puertorriqueños representan aproximadamente el 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado. Según explicó Palomino a El Nuevo Día, utilizó tres metodologías para obtener los datos.

“Esta el gasto, la producción y el ingreso. Nosotros optamos por el método del ingreso, que consistió en sumar todos los generados por los individuos que se identifican como puertorriqueños; los salarios, los negocios y beneficios y, a partir de ahí, estimamos su contribución a la economía”, detalló Palomino.

El análisis utilizó como base los datos de la Encuesta de la Comunidad del Censo de los Estados Unidos (ACS), en su versión de cinco años (de 2019 a 2023), lo que permitió trabajar con muestras más amplias para poblaciones específicas, como la puertorriqueña.

Palomino reiteró que, aunque la cifra es “significativa”, siempre hay márgenes de error.

“Los datos sí indican que para el 2023 la contribución promedio de los puertorriqueños a la economía de Connecticut era de $11,100 millones (3.9% del PIB estatal), pero sigue siendo una aproximación porque solo utilizamos una encuesta”, continuó.

Palomino añadió que los próximos pasos incluirán desarrollar estimaciones más específicas a nivel local, pues la información pública del Censo solo se puede estimar a nivel de regiones grandes, y no por ciudad.

Precisamente, cuando se miden las poblaciones de las regiones del estado, la zona del Valle de Naugatuck es la que proporcionalmente tiene más boricuas, con un 12.39%. La zona incluye ciudades como Waterbury y Bristol.

En ese renglón, el área de la capital, Hartford, le sigue con un 10.7%. Otras ciudades con mayor concentración de puertorriqueños son New Haven, Bridgeport y Meriden.

“Estamos ya iniciando esa colaboración con el Censo, que recién abrió un Centro Federal de Datos para Investigaciones Estadísticas en Puerto Rico (FSRDC), a ver cómo nos pueden facilitar el acceso a los microdatos”, enfatizó el analista económico.

Palomino sostuvo que el hecho de que ahora la isla tenga un FSRDC, inaugurado en 2024, es bueno porque usualmente “hay un cargo de $35,000 anuales para acceder al mismo, pero como Puerto Rico opera dentro del Censo, el único gasto ahora sería conseguir el dinero para viajar hasta allí, pues son datos confidenciales y tienen que trabajarse presencial”.

La base de datos de la Asociación de Comerciantes Hispanos (SAMA) registra cerca de 30,000 comercios latinos en el estado, en su mayoría puertorriqueños. Expertos como Charles Venator Santiago, fundador del PRSI y profesor en UConn, apuntan a que la cifra podría ser el doble y, por eso, estudios como este son importantes para abrir nuevas líneas de investigación.

La presentación de Palomino formó parte de una serie de paneles que, durante el primer día de la convención, se enfocaron en un desarrollo económico sostenible para Puerto Rico y cómo la diáspora puede ayudar. En el segundo día se abordaron los retos que enfrentan los puertorriqueños en Connecticut.

Intercambio comercial

El foro reunió líderes de organizaciones comunitarias del estado y académicos de distintas instituciones, como al catedrático asociado de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Caraballo Cueto, y el director de Política Pública del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College en Nueva York (CentroPR), Carlos Vargas Ramos.

Asimismo, acudieron varios de los 12 legisladores boricuas del estado, entre ellos Juan Candelaria, Geraldo Reyes y Guillerma “Minnie” González, presidenta del Caucus de Legisladores Puertorriqueños y Latinos de Connecticut, para conversar sobre la comisión comercial establecida entre Puerto Rico y Connecticut, una iniciativa que busca fortalecer el intercambio económico y las oportunidades de negocio entre ambas jurisdicciones.

La legislación, firmada por el gobernador Ned Lamont en junio de 2025, cuenta con 23 miembros designados y debía sostener su primera reunión en septiembre pasado, pues la comisión vence en tres años (2028) y el primer reporte anual de avances debe entregarse el 1 de febrero de 2027.

Sin embargo, hasta el momento no se han registrado gestiones porque el personal administrativo de la comisión no ha sido asignado, y los miembros tampoco han sido informados sobre próximos pasos.

La medida fue copatrocinada por 15 demócratas y dos republicanos, y se aprobó de manera unánime. Además, cuenta con el apoyo local del representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Eddie Charbonier Chinea, quien en agosto de 2025 dijo a El Nuevo Día que crearía un comité de apoyo en la Legislatura.

En la agenda del evento estaban señalados Charbonier Chinea y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Jhonny” Méndez Núñez, para este panel, pero no asistieron.

También, estuvo presente Robert “Bobby” Sánchez, primer alcalde boricua electo de la ciudad de New Britain, y el mensaje de bienvenida, mediante vídeo, estuvo a cargo del comisionado residente en Washington D. C., Pablo José Hernández Rivera.

“Quiero agradecer al profesor Charles Venator Santiago y a la presidenta del Caucus de Puertorriqueños y Latinos, Minnie, por reunir a líderes y académicos para tener este tipo de conversaciones”, expresó Hernández Rivera.

De otro lado, El Nuevo Día participó, junto a miembros de Connecticut Public Radio, en una mesa redonda para analizar cómo colaboraciones como la que mantienen ambos medios pueden ayudar a dirigir o generar nuevas legislaciones que impacten la vida de la diáspora.

Puede escuchar el resumen de la convención en este enlace.