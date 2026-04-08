UConn Hartford reconoce a sus Huskies hispanos, el gobierno federal no

El audio de arriba está en inglés.

Read in English

UConn Hartford fue designada como una Institución de Servicio a Hispanos (HSI, por sus siglas en inglés), lo que significa que al menos una cuarta parte del alumnado se identifica como latino. Sin embargo, el decano del campus, Mark Overmyer-Velázquez, dijo que esa designación está sujeta a algunas condiciones.

“Este otoño, alcanzamos el umbral demográfico [pero], en el panorama administrativo presidencial actual, la realidad es complicada”, dijo Overmyer-Velázquez.

Con la calificación de HSI, UConn Hartford habría tenido acceso a fondos federales de subvenciones para Instituciones de Servicio a las Minorías (MSI, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, en septiembre de 2025, el Departamento de Educación de los EE. UU. anunció que pondría fin a la financiación discrecional de varios programas de subvenciones MSI “que discriminan al otorgar beneficios gubernamentales exclusivamente a instituciones que cumplen con cuotas raciales o étnicas”.

Las HSI son instituciones de educación superior sin fines de lucro cuyo cuerpo estudiantil está compuesto en un 25% o más de estudiantes hispanos o latinos a tiempo completo, entre otros criterios. Esa designación se otorga bajo la Ley de Educación Superior de 1965 y es reconocida por el Departamento de Educación de los EE. UU.

Ryan Caron King / Connecticut Public El decano y director administrativo de UConn Hartford, Mark Overmyer-Velázquez, posa para una foto en su oficina el 1 de abril de 2026. Overmyer-Velázquez afirmó que la eliminación de esta financiación representa una gran pérdida, ya que las subvenciones proporcionan un apoyo sostenible para los estudiantes, que a menudo son de primera generación y de color y necesitan estos recursos para alcanzar el éxito.

El verano pasado, el procurador general del Departamento de Justicia de los EE. UU., D. John Sauer, afirmó en una carta que la “cuota racial del 25 por ciento” requerida para la designación de HSI “viola la Constitución".

"Para reforzar nuestro compromiso de poner fin a la discriminación en todas sus formas en los programas financiados con fondos federales", la Secretaria de Educación de los EE. UU., Linda McMahon, argumentó en un comunicado de prensa que “el Departamento ya no otorgará subvenciones a Instituciones de Servicio a las Minorías que discriminen al restringir la elegibilidad a instituciones que cumplan con cuotas raciales impuestas por el gobierno”.

Esto significa que los aproximadamente 350 millones de dólares en fondos que apoyan a instituciones que atienden predominantemente a estudiantes negros, asiáticoamericanos, indígenas americanos, isleños del Pacífico e hispanos serían reasignados a programas que no incluyen “cuotas raciales y étnicas”.

Overmyer-Velázquez afirmó que la eliminación de esta financiación representa una gran pérdida, ya que las subvenciones proporcionan un apoyo sostenible para los estudiantes, que a menudo son de primera generación y de color y necesitan estos recursos para alcanzar el éxito.

“Es un paso atrás”, dijo Overmyer-Velázquez. “Estas designaciones, y los fondos que están vinculados a ellas, nos ayudan a acercarnos a la comunidad y a apoyar a los estudiantes para que identifiquen una universidad, en primer lugar… y también para que podamos ayudarlos a tener éxito después de graduarse, de modo que puedan conseguir empleos y puedan contribuir y aportar algo de vuelta a sus comunidades y a la sociedad”.

UConn Hartford no es la única institución en Connecticut que pierde estos fondos.

El campus se une a otros dos campus de UConn designados como HSI: UConn Waterbury y UConn Stamford. También se une a CT State Community College, Southern Connecticut State University y Western Connecticut State University, según la Asociación Hispana de Universidades. Albertus Magnus College también obtuvo la designación de HSI en 2023.

No obstante, Overmyer-Velázquez expresó que UConn Hartford está reconociendo el logro para reafirmar su compromiso con sus Huskies hispanos.

“Siempre hemos sido una Institución de Servicio a Hispanos por derecho propio”, dijo Overmyer-Velázquez.

Overmyer-Velázquez afirmó que UConn Hartford hace todo lo posible para reconocer a sus estudiantes hispanos. El campus ofrece un curso de psicología enfocado en la experiencia hispana, cuenta con personal latino que puede brindar apoyo y crea espacios para iniciativas dirigidas por estudiantes, como la Asociación de Estudiantes Latinos.

“Esperamos poder seguir haciendo lo mismo”, dijo Overmyer-Velázquez. “Cuando llegue el momento de que esta designación sea reconocida oficialmente a nivel federal y de que existan opciones de financiamiento federal a las que podamos acogernos para ayudar a nuestros estudiantes".