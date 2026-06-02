Descubre cuáles playas de CT tienen las aguas más limpias (y más sucias) para nadar

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Buenas noticias para quienes buscan nadar en la playa este verano: más de tres cuartas partes de las playas de Connecticut a lo largo de Long Island Sound tuvieron aguas consistentemente limpias el verano pasado, obteniendo calificaciones “A” o “B” por la calidad del agua. Así lo indican las últimas calificaciones de playas de la organización de defensa ambiental, Save the Sound.

La organización aclaró que las calificaciones no reflejan las condiciones actuales de la playa, sino una perspectiva a largo plazo sobre su seguridad para nadar.

El 76% de las playas recibió una calificación de “B” o superior, la cifra más alta para las playas de Connecticut desde 2022. Además, el informe señala que 27 playas de Connecticut recibieron una “A+”.

“Es un gran logro ver que tantas playas, públicas y privadas, reciban buenas calificaciones”, dijo David Abreu, especialista en defensa de aguas limpias de Save the Sound. “Esto refleja todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de los años para restaurar el Long Island Sound y hacer que sus aguas sean seguras para la recreación pública”.

“Todavía hay un par de zonas que pueden necesitar apoyo para subir sus calificaciones, pero en general este es un informe realmente bueno”, también exclamó.

Cómo funcionan las calificaciones de las playas

Las calificaciones se basan en muestras de agua recolectadas por los departamentos de salud locales durante la temporada de playas de 2025, desde el Día de los Caídos (Memorial Day) hasta el Día del Trabajo (Labor Day). Estas muestras, tomadas en días lluviosos y secos, se analizan para detectar bacterias indicadoras de contaminación fecal, como E. coli y enterococos.

El agua de la playa es más propensa a contaminarse durante o después de un día lluvioso, cuando las bacterias fecales y otros contaminantes son arrastrados a los arroyos y ríos locales, y terminan finalmente en Long Island Sound.

“Cuando golpean superficies impermeables como carreteras, techos de casas o estacionamientos, arrastran toda esa contaminación que está en el suelo”, explicó Abreu. “Eso naturalmente llegará a nuestras vías fluviales en ausencia de cualquier infraestructura verde para captar esa agua y filtrar esos contaminantes”.

La contaminación por aguas residuales, como los desbordamientos de alcantarillado combinado (CSO, por sus siglas en inglés), también afecta las calificaciones de las playas. Los CSO son una mezcla de aguas pluviales y aguas residuales liberadas por sistemas de alcantarillado antiguos en cuerpos de agua locales durante períodos de lluvias intensas. Estos desbordamientos son masivos —por lo general millones de galones de agua— y pueden incluir aguas residuales sin tratar, o parcialmente tratadas.

La exposición a estos contaminantes puede causar enfermedades a las vías respiratorias superiores, hepatitis, giardiasis, o irritación de la piel, los ojos, los oídos, la nariz y la garganta.

Las peores playas

Dieciséis playas de Connecticut recibieron una calificación de “C” o “D”, entre ellas la playa de Oak Street en West Haven. La alcaldesa Dorinda Borer señaló que este verano se utilizarán pruebas para identificar el origen microbiano de la contaminación y determinar si proviene de humanos, perros o aves.

“He estado en contacto con Save the Sound y estarán colaborando con nosotros para ayudar a identificar la fuente de contaminación y posibles soluciones”, dijo Borer en un correo electrónico.

“Los residentes deben saber que, si alguna playa obtiene resultados deficientes los lunes, lo notificaremos de inmediato con letreros hasta que el Departamento de Salud vuelva a realizar las pruebas”, dijo Borer, quien señaló que la playa estuvo cerrada durante seis días el verano pasado.

Las siguientes playas también recibieron una calificación de "C" o "D" en 2025:

Condado de Fairfield:

Byram Park Beach

West Beach

Calf Pasture Beach

Shady Beach

Compo Beach

Southport Beach

Penfield Beach

Seabright Beach

Seaside Park Beach

Short Beach

Condado de New Haven:

Walnut Beach

Woodmont Beach

South Street Beach

Oak Street Beach

Condado de New London:

Green Harbor Beach

Esker Point Beach

Áine Pennello es miembro de Report for America y cubre temas de medio ambiente y cambio climático para Connecticut Public.