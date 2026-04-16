El banco de muebles más grande de CT lanza una nueva experiencia de compras para personas sin hogar

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Jenneane Chambers, residente de New Britain, y su novio, Keith Johnson, caminan entre las sillas de cedro apiladas sobre mesas de comedor en el banco de muebles más grande de Connecticut. Están en busca del juego perfecto de sillas reclinables.

“Ahora mismo, ambos estamos durmiendo en pequeños colchones de aire", dijo Chambers. "Y tenemos una televisión diminuta sobre una mesita".

Después de probar un par de sillas, Chambers y Johnson finalmente eligieron un juego de reclinables bordados color dorado que fueron donados al banco de muebles por un hotel del área.

Chambers y Johnson se mudaron a un apartamento recientemente luego de haber vivido sin hogar durante varios meses en los que lucharon contra la adicción a las drogas.

Ahora que están en proceso de recuperación, el trabajador social de Chambers refirió a la pareja al banco de muebles en West Hartford.

“No teníamos nada", dijo Chambers. "No teníamos hogar, y gracias a ellos hemos podido venir aquí".

El banco de muebles es propiedad de Journey Home, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios para residentes sin hogar. A lo largo de casi 11 años, el banco de muebles de Journey Home se ha expandido y ahora es el más grande de Connecticut, según Sara Salomon Wilson, subdirectora de Journey Home.

Mark Mirko / Connecticut Public La tienda de segunda mano Home for Good fue inaugurada en febrero de 2026 por Journey Home, una organización dedicada a ayudar a personas sin hogar, y todas las ganancias se destinan a las operaciones del banco de muebles.



Comienzos humildes

Salomon Wilson puso en marcha el banco desde el garaje de su casa en West Hartford tras darse cuenta de que un hogar es mucho más que un techo.

“Cuando las personas pasaban de vivir en la calle a mudarse a un apartamento, se encontraban con un espacio vacío, y eso no contribuía a la sostenibilidad de la vivienda. Pronto solo quieren irse porque no tienen una cama o un armario”, dijo Salomon Wilson.

Salomon Wilson dejó su trabajo anterior como pastora después de desilusionarse con la iglesia.

“Me sentía muy triste por la forma en que la iglesia estaba abordando la pobreza en nuestra ciudad”, dijo Salomon Wilson. “Trabajaba en dos congregaciones muy grandes en vecindarios muy pobres, y sentía que quería hacer más. Realmente no quería simplemente quedarme sentada dentro de esos edificios lujosos”.

Para ser elegibles para recibir muebles, los residentes deben pasar por el sistema de respuesta para personas sin hogar de Connecticut, a menudo llamando a la línea directa de emergencia 211 del estado. Cualquier persona que haya estado sin hogar en el último año puede ser referida al banco de muebles por su manejador de casos, explicó Salomon Wilson.

El banco de muebles, ahora ubicado en New Park Avenue en West Hartford, atiende a unas 400 familias al año. Todos los muebles son donados.

A lo largo de los años, según Salomon Wilson, los organizadores descubrieron otra forma de mejorar el servicio.

“Había muchos artículos que simplemente decidimos que no podíamos aceptar para nuestros clientes, así que recomendamos a nuestros donantes que los llevaran a lugares como Goodwill y el Ejército de Salvación, lo cual está bien. Sin embargo, empezamos a considerar que tal vez podríamos abrir nuestra propia tienda de segunda mano”, dijo Salomon Wilson.

Mark Mirko / Connecticut Public La mercancía en la tienda de segunda mano Home for Good incluye arte enmarcado y vajillas de porcelana. La tienda fue inaugurada en febrero de 2026 por Journey Home, una organización dedicada a ayudar a personas sin hogar, y todas las ganancias se destinan a las operaciones del banco de muebles.

Un nuevo tipo de tienda de segunda mano

En febrero, Journey Home abrió una tienda de segunda mano al otro lado de la calle del banco de muebles.

La tienda, llamada Home for Good, está repleta de antigüedades de alta calidad donadas.

Home for Good está ubicada dentro de un antiguo almacén con una historia sórdida, que incluye una redada por parte del Negociado Federal de Investigaciones, según Salomon Wilson.

“Era un espacio ilegal de apuestas, había mesas de póker, y creo que alguien vivía aquí. Estuvo vacío durante un año antes de que firmáramos el contrato de arrendamiento”, dijo Salomon Wilson.

Según Salomon Wilson, invirtieron alrededor de $60,000 en remodelar el edificio y acondicionarlo para que cumpliera con la normativa, incluyendo la recalificación de espacio industrial a espacio comercial.

Ahora, las paredes beige de la tienda son un centro de altruismo, con perros de terapia en entrenamiento olfateando la mercancía y clientes que antes no tenían hogar.

Todas las ganancias de Home for Good se destinan directamente a los gastos de operación del banco de muebles.

Tina Heffernan, gerente de la tienda, trabajó anteriormente para Williams Sonoma. Heffernan es la única empleada remunerada de Home for Good. La caja registradora y la reposición de mercancía son manejadas por varios voluntarios.

Mark Mirko / Connecticut Public La gerente de Home for Good, Tina Heffernan (arriba), dice: “Quiero que una nueva generación de compradores de segunda mano venga aquí y diga: ‘Solo busco algo lindo para mi apartamento’. Y luego poder contarles sobre nuestra misión y nuestra historia”.

Cómo funciona la tienda de segunda mano

Todos los artículos de la tienda primero pasan por el banco de muebles.

“No queremos quedarnos con sus recursos o su inventario”, dijo Heffernan. “Siempre apoyamos primero ese programa, así que solo recibo las cosas que ellos no necesitan”.

El objetivo, según Heffernan, es lograr que los clientes entiendan que están comprando artículos de segunda mano por una buena causa.

“Quiero que una nueva generación de compradores de segunda mano venga aquí y diga: ‘Solo busco algo lindo para mi apartamento’. Y luego poder contarles sobre nuestra misión y nuestra historia”, dijo Heffernan.

El artículo favorito de Heffernan en la tienda es un sistema estéreo HiFi clásico ubicado en un rincón al fondo.

La tienda está llena de artículos donados como cristalería de la época de la Gran Depresión y muebles de caoba que costaban varios miles de dólares, pero que ahora tienen un precio mucho más módico.

“Quiero que la gente se quede un rato”, dijo Heffernan. “Si tienen que dar un par de vueltas por la tienda para ver todo, significa que he hecho bien mi trabajo”.

El valor del trabajo de la tienda se hace evidente en el caso de Jenneane Chambers, una residente que antes no tenía hogar, quien sigue recorriendo el lugar en busca de muebles.

Chambers conserva una nota colocada en la pared de su apartamento. Es un folleto de Journey Home que le recuerda el objetivo de la semana, logrado con la ayuda del banco de muebles.

“[Muebles que] convierten una casa en un hogar”, rememora Chambers.