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¿Deseas recibir un texto o correo electrónico si se derraman aguas residuales en CT? El estado probará nuevas alertas

Connecticut Public Radio | By Áine Pennello
Published August 20, 2026 at 4:00 PM EDT
Un desbordamiento de alcantarillado combinado (CSO, por sus siglas en inglés), en Yellow Mill Creek, Bridgeport, Connecticut.
Ned Gerard
/
Connecticut Post / Getty
Un desbordamiento de alcantarillado combinado (CSO, por sus siglas en inglés), en Yellow Mill Creek, Bridgeport, Connecticut.

El audio de arriba está en inglés.

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Las lluvias intensas pueden provocar que aguas residuales sin tratar lleguen a los ríos y arroyos de Connecticut, lo que puede hacer que no sea seguro nadar, pescar o navegar durante hasta dos días después. Esto no es ningún secreto, pero comunicar dicha información al público en tiempo real puede resultar complicado.

“El sistema actual no es perfecto”, declaró el Departamento de Energía y Protección Ambiental en un comunicado.

Por eso Connecticut implementará a finales de este año un nuevo programa que enviará alertas en tiempo real por mensaje de texto o correo electrónico para informar a los residentes cuando se reporten derrames de aguas residuales.

Actualmente, para informarse sobre derrames de aguas residuales, los residentes pueden consultar el Performance Dashboard del estado y filtrar los datos por ubicación, fecha y cuerpos de agua afectados. También pueden visitar la cuenta de redes sociales del estado, CT Sewage Spills en X.

Sin embargo, la cuenta en redes sociales no recibe muchas visitas; algunas publicaciones tienen menos de 100 visualizaciones. Además, los funcionarios estatales reconocen que el sistema actual resulta ineficaz para quienes desean recibir notificaciones instantáneas cada vez que se reporta un nuevo derrame.

El nuevo sistema recibirá los informes de derrames presentados a DEEP por municipios y empresas de alcantarillado, y los transferirá directamente a un nuevo sistema de alertas de acceso público.

Una vez que el programa entre en funcionamiento, los usuarios podrán suscribirse para recibir alertas de las ciudades que elijan.

Los funcionarios estatales indican que probarán el nuevo programa en otoño y lo pondrán a disposición del público a finales de año.

Según DEEP, el nuevo sistema de alertas le costará al estado $150,000 al año.

Áine Pennello es miembro del cuerpo de Report for America, y cubre temas de medio ambiente y cambio climático para Connecticut Public.
Áine Pennello
Áine Pennello is Connecticut Public’s environment and climate change reporter. She is a member of Report for America, a national service program that places journalists in local newsrooms to cover underreported issues and communities.
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