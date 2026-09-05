Connecticut ofrece movilizar su Guardia Nacional a Puerto Rico por la crisis del agua

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El gobierno de Connecticut está preparado para movilizar efectivos de su Guardia Nacional y personal especializado de compañías de agua para ayudar a Puerto Rico a enfrentar la crisis que ha dejado a cientos de miles de abonados bajo interrupciones y planes de racionamiento.

En Connecticut residen sobre 300,000 boricuas, lo que representa el 8% de la población.

El gobernador Ned Lamont dijo este miércoles que, aunque están listos, su administración todavía no ha recibido una solicitud formal de asistencia de parte del gobierno de Puerto Rico.

“Las compañías de agua están listas para entrar cuando necesiten ayuda con la infraestructura. La Guardia Nacional de Connecticut está lista para entrar cuando la necesiten”, afirmó el demócrata durante una conferencia de prensa en el Capitolio estatal.

“Estamos listos para brindar apoyo cuando nos lo pidan, pero esa solicitud no ha llegado”, puntualizó.

La conferencia fue convocada por la Comisión Comercial entre Puerto Rico y Connecticut junto con el Caucus Puertorriqueño y Latino de la Legislatura, en respuesta a los problemas de acceso al agua potable que han afectado a San Juan y otros municipios de la zona metropolitana.

El representante estatal por el distrito de Bridgeport, Christopher Rosario, y quien copreside la comisión, sostuvo que las dificultades que atraviesa Puerto Rico tienen repercusiones directas en Connecticut debido a los vínculos familiares, económicos y culturales entre ambas jurisdicciones.

En ese sentido, Connecticut es la jurisdicción que posee la mayor proporción de residentes de origen puertorriqueño respecto a su población total, que es 3.7 millones de habitantes, en todo Estados Unidos. Asimismo, la comunidad boricua aporta alrededor de $11,000 millones anuales a la economía de Connecticut, según una investigación de la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños (PRSI, en inglés) de la Universidad de Connecticut (UConn).

“Este es básicamente un mensaje a la gente de Puerto Rico: Connecticut está presente, estamos listos y estamos aquí para ayudar de cualquier manera que podamos”, expresó Rosario, quien tiene raíces en Aibonito.

Empresas de agua se suman al esfuerzo

Craig Patla, representante de Connecticut Water Company, aseguró que la empresa cuenta con los recursos, la tecnología y el conocimiento técnico necesarios para colaborar con Puerto Rico.

“Tenemos personas sufriendo por falta de agua. Tenemos recursos, tenemos tecnología y podemos ayudar. Deberíamos hacerlo”, manifestó.

Durante la conferencia también se anunció que una compañía de agua realizaría una aportación económica a los esfuerzos de asistencia. No obstante, los organizadores no revelaron la cantidad porque el representante encargado de anunciarla no había llegado al Capitolio al momento de concluir la actividad.

Los fondos serían canalizados mediante CICD Puerto Rican Parade, una organización sin fines de lucro de Connecticut -y la que organiza la parada puertorriqueña de Hartford- que habilitará un enlace para recibir donativos destinados a las personas afectadas en Puerto Rico.

Por su parte, el representante estatal por el distrito de New Haven, Juan Candelaria, vicepresidente del Caucus Puertorriqueño y Latino, informó que la delegación se ha mantenido en comunicación con la representante Guillerma “Minnie” González, presidenta del Caucus, quien se encuentra en Puerto Rico recopilando información sobre las necesidades más urgentes.

Según Candelaria, González sostuvo conversaciones con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el vicepresidente del cuerpo, Carmelo Ríos, para explorar posibles iniciativas de colaboración con Connecticut.

Entre las necesidades identificadas se encuentran tanques para almacenar agua, particularmente para centros de salud y otras instalaciones que no pueden interrumpir sus servicios durante los períodos de racionamiento.

“Tenemos muchos centros de salud que necesitan agua”, señaló Candelaria, quien invitó a las organizaciones y empresas interesadas en colaborar a comunicarse con el Caucus.

El representante estatal por el distrito de Waterbury, Geraldo Reyes, también anunció que viajará a Puerto Rico en octubre junto con integrantes del grupo de Energía, Tecnología y Ambiente de la Comisión Comercial para examinar las condiciones de la infraestructura y reunirse con funcionarios y comunidades de San Juan, Salinas y Comerío.

Reyes comparó la situación con los problemas enfrentados por su distrito debido a su infraestructura antigua, que incluye tuberías instaladas hace aproximadamente un siglo. A su juicio, la isla merece una respuesta tan rápida como la que se esperaría ante una emergencia similar en cualquier estado.

“Esto no es solamente una crisis. Esto es familia. La misma respuesta que se recibe en Connecticut es la respuesta que Puerto Rico merece”, sostuvo.

Mellaney Castro, integrante de la comisión y funcionaria de la oficina del gobernador, narró que durante un viaje reciente a Puerto Rico observó cómo sus familiares tenían que planificar sus actividades según los períodos en que esperaban contar con agua. Mencionó, además, las interrupciones del servicio eléctrico.

“Abrir la llave y tener agua, prender la luz y tener electricidad son necesidades básicas que ninguna familia debería vivir sin ellas”, expresó.

Aunque la emergencia dominó la actividad, Lamont señaló que la relación entre Connecticut y Puerto Rico no debe limitarse a la respuesta ante desastres.

El gobernador identificó oportunidades de colaboración en las industrias aeroespacial, farmacéutica, de dispositivos médicos y ciencias de la vida, y anticipó su interés en participar en una futura misión comercial a la isla.

La Comisión Comercial entre Puerto Rico y Connecticut fue creada mediante legislación firmada por Lamont, cuya madre nació en la isla, en junio de 2025 para estrechar los vínculos económicos, comerciales, educativos y culturales.

La crisis del agua se convirtió ahora en la primera emergencia atendida por el organismo desde que comenzó formalmente sus trabajos.