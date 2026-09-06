“¡Batey Boricua!”: museo en Connecticut dedica exhibición a la comunidad puertorriqueña y sus artistas

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La historia, identidad y experiencia de la comunidad puertorriqueña en Connecticut, ocuparán a partir de esta semana las galerías de The Wadsworth, en Hartford, con una exhibición que reúne a 17 artistas boricuas vinculados al estado y aborda temas que van desde la migración y el sentido de pertenencia hasta la memoria, la espiritualidad y la herencia cultural.

“¡Batey Boricua! Creamos Nuestro Espacio | We Create Our Space” abrirá al público este jueves, 3 de septiembre, y permanecerá en exhibición hasta el 7 de febrero de 2027. La muestra toma como punto de partida el concepto del batey, el espacio central de encuentro de los taínos, para convertir las salas del museo en un lugar de diálogo y conexión alrededor de la experiencia puertorriqueña. Las obras abarcan pintura, escultura, fotografía, instalaciones, video y medios mixtos.

La exhibición cobra particular relevancia por celebrarse en Hartford, la capital y donde el 44% de los ciudadanos son puertorriqueños, además donde la comunidad boricua ha tenido –por décadas– una presencia significativa en la vida cultural y cívica. En Connecticut el 8% de la población es boricua, lo que equivale a más de 300,000 residentes.

La curaduría estuvo a cargo de la artista y escritora Jasmin Agosto, quien describió el proyecto como una “carta de amor” a su comunidad y a su familia.

“Ha sido un honor profundizar en las historias intergeneracionales y multidisciplinarias de artistas boricuas que nacieron, crecieron, viven o de alguna otra manera están conectados con Connecticut”, expresó Agosto, en declaraciones escritas.

“Esta es una carta de amor a mi comunidad, a mis ancestros y abuelos fallecidos, y a mi increíble familia inmediata, que me crio para sentir orgullo de mi herencia mientras enfrentamos los temblores de nuestra historia y existencia colonial”, agregó.

La selección incluye trabajos de Imna Arroyo, Andres Chaparro, JOËL Cintrón, Tiana Correa, Luis Edgardo Cotto, Eland Malua Cruz Jones, Taína Cruz, Pablo Delano, Kwamé Azure Gomez, Jaryana Herrera, Miguel José Matos, Daniel Mena, Mercury, Victor Pacheco, Ricardo Rivas, G. Rosa-Rey y Chris Roque.

The Wadsworth Obra del artista Andrés Chaparro.

El proyecto también marca un precedente para The Wadsworth: es la primera vez en la historia de la institución que la supervisión curatorial de una exhibición se confía a un curador invitado proveniente de la comunidad. Según el museo, el modelo busca permitir que las comunidades representadas tengan una participación directa en la manera en que sus historias y perspectivas llegan a las galerías.

“‘¡Batey Boricua!’ celebra la excelencia de los artistas puertorriqueños de Connecticut, pero también proporciona un espacio para que la comunidad artística puertorriqueña dé forma a la exhibición a su manera y cuente las historias que más le importan”, sostuvo Matthew Hargraves, director de The Wadsworth.

La apertura se celebraro el 3 de septiembre jueves, como parte de la programación First Thursdays del museo. La actividad incluyó una clase de salsa a cargo de Joey Huertas, música folclórica de Armonía Isleña y la presentación de cortometrajes experimentales de Kwamé Azure Gomez.

The Wadsworth Trabajo del artista Miguel José Matos.

Además se proyecto el drama “Esta Isla”, estrenado en 2025. La actividad de apertura será gratuita, aunque el museo recomienda registrarse previamente. La programación vinculada a “¡Batey Boricua!” continuará durante los próximos meses con conversaciones, presentaciones, actividades familiares y encuentros comunitarios.

A partir del 7 de octubre, también se presentará “Agua Nile”, un cortometraje documental dedicado a distintas generaciones de artistas, trabajadores culturales, educadores y líderes puertorriqueños cuyas aportaciones han incidido en la vida cultural y cívica de la región.

Un puente con el arte de Puerto Rico

La presencia boricua en The Wadsworth se ampliará en noviembre con una segunda exposición relacionada directamente con la isla. “¡Batey Boricua!” coincidirá con “The Sense of Beauty: Six Centuries of Painting from Museo de Arte de Ponce”, que estará abierta desde el 5 de noviembre hasta el 14 de marzo de 2027.

The Wadsworth El vejigante, work from local artist Ricardo Rivas.

Las exhibiciones ofrecerán dos miradas distintas sobre el arte y la cultura puertorriqueña: una desde la comunidad boricua que ha echado raíces en Connecticut y otra a partir de la colección del Museo de Arte de Ponce.

The Wadsworth está localizado en el 600 de la Main Street, en Hartford.