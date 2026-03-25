Aquí te contamos lo que sucedió en la cumbre de UConn sobre los boricuas en CT y en la isla

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Cientos de puertorriqueños y aliados se dieron cita viernes y sábado en el Capitolio Estatal de Connecticut para la cumbre anual de políticas de la Universidad de Connecticut sobre el grupo de latinos más grande en el estado.

Se dieron conversaciones bilingües sobre todo tipo de tema, desde educación hasta oportunidades económicas.

Rachel Iacovone , reportera de Connecticut Public especializada en comunidades puertorriqueñas, asistió a la cumbre junto a la reportera Itzel Rivera , de nuestro socio mediático en la isla, El Nuevo Día .

Estudios preliminares muestran que los boricuas aportan el 4% del PIB de Connecticut

Rachel Iacovone: Itzel, tú cubres la diáspora puertorriqueña conmigo, pero usualmente desde la isla. Viajaste de San Juan a Hartford específicamente para asistir a la cumbre. Entonces, cuéntame, ¿qué fue lo que más te sorprendió o te llamó la atención del evento?

Itzel Rivera: Bueno, ante todo, me emocionaba venir porque quería conocer la perspectiva que tienen los residentes aquí sobre los temas de Puerto Rico. Pero lo que más me sorprendió, y lo que he estado investigando desde hace unos meses, es las contribuciones y aportaciones de la comunidad puertorriqueña a la economía estatal. Entre todo lo que se habló en los paneles, eso fue lo más sorprendente. Ya se sabe que nuestra contribución económica en EE. UU. es significativa debido a los casi 6.5 millones de boricuas que residen aquí, pero Connecticut es el estado con más puertorriqueños proporcionalmente. Tú sabes, vas caminando por la calle y hay restaurantes puertorriqueños en cada esquina, supermercados, están por todas partes. Según demuestra el estudio preliminar que [ Luis Palomino de UConn] está preparando, la economía ha recibido más de $11 mil millones—casi el 4% del PIB estatal—aportados por los puertorriqueños.

Llamado para poner fin a la junta de control fiscal federal impuesta en Puerto Rico

Iacovone: El primer día se centró en cómo se ve la economía puertorriqueña ahora mismo desde la perspectiva de Connecticut. La Iniciativa de Estudios Puertorriqueños de UConn compartió muchos de sus datos sobre los boricuas aquí en CT, pero también acudieron expertos de Centro , su equivalente en City University of New York, y de la Universidad de Puerto Rico . Además asistieron muchos legisladores, que se tomaron un rato de su ajetreada sesión legislativa para pasar por allí.

Una de las grandes conclusiones para mí fue que, aunque había una gran variedad de perspectivas entre los puertorriqueños—demócratas, republicanos, a favor de la estadidad y a favor de la independencia para PR—todos los datos y anécdotas parecen apoyar la eliminación de la junta de control fiscal que ha estado a cargo de la economía de Puerto Rico desde antes del huracán María, hacia finales del último mandato del presidente Obama. Itzel, ¿están los diferentes partidos políticos en la isla igualmente de acuerdo sobre el tema de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA)?

Rivera: Bueno, PROMESA creó la junta de supervisión y administración financiera de Puerto Rico para manejar la crisis fiscal en la isla. Pero el apoyo político a la junta tiende a dividirse por líneas partidistas. El Partido Nuevo Progresista, que apoya la anexión de la isla a EE. UU., generalmente ha estado más a favor o abierto a cooperar con la junta, pero en el Partido Popular Democrático, se han visto ambos puntos de vista. Han adoptado una mezcla de posturas: a veces se oponen; a veces colaboran con la junta. Mientras tanto, partidos como el Partido Independentista Puertorriqueño se oponen firmemente a la junta y, al día de hoy, todavía exigen su eliminación.

Pausa a ley centenaria que perjudica el bolsillo de los puertorriqueños en la isla

Iacovone: La semana pasada, justo antes de que comenzara la cumbre, surgió una noticia de última hora que fue tema de conversación entre los puertorriqueños allí reunidos: la Ley Jones ha sido suspendida por 60 días debido a la situación actual con Irán. En resumen, lo que hace la Ley Jones es impedir que los bienes importados de otros países lleguen directamente a Puerto Rico. Estos tienen que pasar por EE. UU. continentales y luego llegar en barcos con bandera estadounidense. Itzel, cuéntanos, ¿qué tan importante es el tema de la Ley Jones para la población en la isla? ¿Se quejan de cómo esto eleva los precios igual que los residentes de Connecticut se quejan, por ejemplo, de nuestro impuesto estatal sobre la gasolina?

Rivera: Bueno, sí, pero quizá no de esa manera. En Puerto Rico sentimos cómo la Ley Jones afecta la vida cotidiana. Es decir, aunque yo no mencione la ley por su nombre, aunque la gente en la calle no la mencione por nombre, sí piensan en cómo los precios están aumentando al echar gasolina o hacer la compra o buscar sus productos de primera necesidad. Con frecuencia sufren los efectos indirectos de la ley o de las restricciones de transporte, aunque no se mencione la ley.

Comisión de Comercio CT-PR sigue en su etapa inicial

Iacovone: Itzel, aprovecho el tema para invitarte a que nos cuentes lo más reciente sobre la Comisión de Comercio Connecticut-Puerto Rico, que fue aprobada por la legislatura el año pasado .

Rivera: Ese fue otro tema al que le presté bastante atención durante la cumbre porque, al principio, todo parecía que iba viento en popa... De hecho, Eddie Charbonier, que es nuestro representante y ha sido la mano derecha de representantes puertorriqueños aquí, ha dicho que estaba creando un comité en la isla para ayudar a los representantes aquí. Pero no ha ocurrido nada. Digo, todavía, porque hasta hace poco, el funcionario no se había asignado. Se suponía que [el trabajo] comenzara en 2025, (y) el informe anual debe presentarse el 1 de febrero de 2027. Entonces, mi pregunta para ellos fue si, al comenzar las reuniones, iban a poder hacer algo con esta comisión de comercio antes de que concluyera su término. Así que no sabemos cuál va a ser la prioridad.

Una celebración de orgullo puertorriqueño

Iacovone: Además del ambiente de regreso al aula universitaria que disfrutamos este fin de semana, también nos divertimos mucho, por supuesto, como es de esperarse con nuestra gente. Itzel y yo llevamos la cuenta de cuántas veces la gente mencionó a Bad Bunny, aunque ese número se vio algo inflado porque cada vez que Itzel mencionaba sus raíces en Vega Baja, añadía que “allí se crió Bad Bunny”. ¿Qué más notaste durante tu visita?

Rivera: Comimos mucha comida puertorriqueña. Esta vez, no visité restaurantes (puertorriqueños), fuera de la comida que nos sirvieron en la cumbre, porque era como un gran plato de arroz con habichuelas, pernil, comida puertorriqueña muy navideña. Y sí, creo que eso es todo.

Iacovone: El director de la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños en UConn, Charles Venator-Santiago , nos dijo que piensan publicar un resumen de los principales temas planteados en la cumbre en el próximo mes, así que pronto tendremos más información. ¡Muchas gracias, Itzel!

Rivera: Gracias a ti, Rachel.