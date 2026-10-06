© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Una nueva serie de NEPM cuenta historias inspiradoras de Latinos en Western Mass.

New Hampshire Public Radio | By María Aguirre
Published October 6, 2026 at 1:27 PM EDT
Latinos de Aquí es una serie documental bilingüe que busca resaltar aspectos positivos de la vida de los latinos de la zona en un momento políticamente complicado.
Courtesy Photo
Latinos de Aquí es una serie documental bilingüe que busca resaltar aspectos positivos de la vida de los latinos de la zona en un momento políticamente complicado.

Un nuevo proyecto del oeste de Massachusetts busca dar visibilidad a los latinos y a lo que los hace exitosos.

“Había un deseo y un interés en escuchar historias acerca de la comunidad latina que [sean] llenas de inspiración y positivas”, dijo Elizabeth Román, la productora ejecutiva de Latinos de Aquí de New England Public Media.

Elizabeth Román, productora ejecutiva de Latinos de Aquí, New England Public Media.
Courtesy Photo
Elizabeth Román, productora ejecutiva de Latinos de Aquí, New England Public Media.

Latinos de Aquí es una serie documental bilingüe. Inspirada en la serie Conexión del New England News Collaborative, busca resaltar aspectos positivos de la vida de los latinos de la zona en un momento políticamente complicado.

Román, nacida y criada en Springfield, Mass., dice que esta serie es un respiro de las notas migratorias, de educación y de salud, y una invitación a celebrar las raíces de la comunidad y su perseverancia.

“Bailes culturales… definitivamente siempre va a haber mucha comida. También hay artes, hay agricultura”, dijo.

El equipo cuenta también con Luis Salazar, residente de Holyoke, quien, además de filmar y editar, trabaja junto a Román en la búsqueda de los protagonistas de la serie.

Escucha la conversación completa con Román en el audio. 

Mira Latinos de Aquí en YouTube, Instagram o en nepm.org.

Para proponer una historia, escribe un correo a Elizabeth_Roman@nepm.org o envíanos un mensaje por WhatsApp.
Tags
New England News Collaborative
María Aguirre
I’m a freelance producer based in Guayaquil, Ecuador. My work with NHPR includes translating and producing ¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire? . I also translate information and resources that are not usually available locally in Spanish. Additionally, I cover topics that are often unfamiliar or taboo in the Latinx community, including mental health challenges and civic participation in the U.S.
Maria can be reached at maguirre@nhpr.org.
See stories by María Aguirre

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content