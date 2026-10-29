De la mentoría a la familia: dos boricuas animan a ser mentores con Big Brothers Big Sisters of CT

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Esmeraida Figueroa, de 13 años, contó que recuerda haber sonreído mostrando los dientes por primera vez cuando fue al circo con su mentora, Rebeca Carrasquillo.

"Cuando era pequeña, siempre me decían 'gordita' porque era la más gordita de mi familia. Y cuando sonreía dejando ver los dientes, me decían: 'Ay, Dios mío, ¡qué torcidos tienes los dientes!'", contó Figueroa. "Así que, a medida que fui creciendo, dejé de sonreír mostrando los dientes".

Figueroa contó que Carrasquillo le enseñó a sentirse bonita y a tener confianza al relacionarse con los demás, hasta el punto de que, según dijo, sonrió cuando se tomaron una foto con un artista en zancos.

"Estaba a punto de llorar", recordó Figueroa. "Y pensé: es la primera vez que sonrío mostrando los dientes. Nunca me había sentido tan feliz".

Big Brothers Big Sisters of Connecticut (BBBS of CT, por sus siglas en inglés) vinculó a las dos puertorriqueñas. La organización busca más voluntarios hispanos para atender mejor a las familias hispanohablantes que buscan mentoría.

"Animo al 100 % a las personas latinas y a las familias hispanas a sumarse como mentores", exclamó Carrasquillo, "porque hay muchos 'Littles' [jóvenes que reciben mentoría] que podrían beneficiarse de contar con un mentor que sea una influencia positiva y les enseñe sobre cultura, identidad y valores".

Según Carrasquillo, su herencia compartida es una de las muchas cosas que las unen.

"Llegar a sentirte plenamente parte de tu cultura es muy importante", explicó, "y esta es una oportunidad para ayudar a alguien a lograrlo".

Deportes, postres y Puerto Rico

A diferencia de la mayoría de los miembros de su familia, que crecieron en Puerto Rico, Figueroa nació y se crió en Massachusetts.

"Mi mamá estaba pasando por muchas dificultades", relató Figueroa. "No podía hacerse cargo de mi hermano y de mí porque tengo cuatro hermanos, así que criar a tantos hijos era mucho trabajo".

Incluso Figueroa describió su crianza como "caótica". Su crianza también creó una barrera entre ella y el español por la forma en que se hablaba en casa.

"En mi familia solían hacer eso cuando no querían que yo entendiera. Decían 'pero' y luego hablaban español muy rápido", contó Figueroa. "No entendía porque todavía sabía muy poco español. Antes me molestaba muchísimo".

Cuando los problemas en casa empeoraron, Figueroa recordó que terminó mudándose con su tía en Connecticut. La tía de Figueroa empezó a buscarle actividades extracurriculares, según contó la joven. Al final, su tía encontró un anuncio de BBBS of CT.

Sin embargo, la primera asignación no resultó ser la adecuada. Figueroa comentó que su primera mentora vivía demasiado lejos y que le costaba conectar con ella. Figueroa no sabía que Carrasquillo estaba enfrentando un problema similar.

Daniela Doncel / Connecticut Public Esmeraida Figueroa (derecha), quien recibe mentoría, muestra su entusiasmo mientras su mentora, Rebeca Carrasquillo, coloca el almuerzo frente a ella. Ambas almorzaron el 19 de septiembre de 2026 en Parkville Market, en Hartford. Figueroa y Carrasquillo dijeron que compartir comidas es una de sus maneras favoritas de estrechar vínculos, junto con asistir a partidos y probar actividades nuevas.

Carrasquillo nació en una granja en Puerto Rico. Su familia se mudó a Massachusetts cuando ella tenía unos ocho años. Se mudó a Connecticut para continuar sus estudios de trabajo social e hizo su vida allí.

Carrasquillo contó que siempre le había interesado la idea de ser mentora porque le apasiona trabajar con niños y quería encontrar una manera de retribuir a la comunidad.

Un día, Carrasquillo recordó que una compañera de trabajo le recomendó BBBS of CT. Escucharla hablar de sus experiencias como mentora fue justo lo que Carrasquillo necesitaba.

Sin embargo, su primera relación de mentoría tampoco dio resultado. Carrasquillo explicó que la persona a la que brindaba mentoría vivía demasiado lejos, lo que dificultaba coordinar encuentros.

Tanto Carrasquillo como Figueroa decidieron intentarlo de nuevo. Para ellas, la segunda fue la vencida.

"Me pareció muy linda", dijo Carrasquillo sobre su primer encuentro con Figueroa por Zoom. "Enseguida pensé: 'Ah, esto va a salir bien'".

Durante los últimos tres años, ambas han disfrutado de muchas actividades juntas, desde ir a partidos de UConn y de los Yard Goats hasta hacer cerámica y salir a restaurantes, donde siempre piden postre.

"El momento en que caí en cuenta fue cuando mis hijos dijeron: 'Esme es nuestra hermanita'", contó Carrasquillo, refiriéndose a sus dos hijos adolescentes.

Figueroa recordó que pocas veces escuchaba a sus hermanos llamarla "hermana". "La primera vez que [Carrasquillo] me dijo que me llamaban su hermana", contó Figueroa, "volví a casa llorando de alegría".

"Suenas tan puertorriqueña". "Y lo somos".

Figueroa y Carrasquillo hablan espanglish durante sus salidas. Se relacionan con comunidades latinas, como Latinas in Motion, un grupo de acondicionamiento físico sin fines de lucro en Connecticut. Carrasquillo también ayuda a Figueroa con su cabello rizado, que, según contó la joven, antes le costaba manejar.

"En particular, tenemos muchas familias hispanas, por lo que necesitamos personas que hablen español", exclamó Shasity Ríos, vicepresidenta de programas de BBBS of CT.

La organización sin fines de lucro atiende a cerca de 360 niños que se identifican como hispanos, según Ríos. Sin embargo, solo unos 95 mentores activos se identifican como hispanos.

"Esa diferencia es bastante importante", señaló Ríos, "porque muestra que la diversidad de nuestro grupo de voluntarios todavía no refleja plenamente la diversidad de los jóvenes y las familias que participan en nuestros programas".

Tan solo en el último año, el 26 % de los jóvenes que solicitaron un mentor provienen de familias hispanas, según mencionó Ríos. Mientras tanto, el 11 % de las personas que solicitaron ser mentoras se identificaron como hispanas.

Hasta Ríos comentó que los padres o tutores suelen pedir mentores hispanos que ayuden a los jóvenes a su cargo a hablar español o a conectar con su cultura latina. También puede brindar una sensación de tranquilidad.

"A veces, a nuestros jóvenes les resulta un poco más cómodo conocer a alguien que los entienda y comprenda su contexto", añadió Ríos, "sobre todo cuando hablamos de algunas diferencias culturales".

Daniela Doncel / Connecticut Public La mentora Rebeca Carrasquillo (izquierda) y Esmeraida Figueroa (derecha), la joven a la que acompaña, muestran con orgullo la medalla de la carrera de 5 km de 2026 en la oficina de Big Brothers Big Sisters of Connecticut, en Hartford, el 19 de septiembre de 2026. Ambas obtuvieron la medalla por participar en la carrera de 5 km del Mes de la Herencia Hispana/Latinx junto con la filial de Connecticut de Latinas in Motion, un grupo comunitario de acondicionamiento físico.

Sin embargo, Ríos explicó que no se necesitan mentores hispanos únicamente para vincularlos con jóvenes hispanos. El emparejamiento de Bigs [mentores] con Littles [jóvenes que reciben mentoría] va mucho más allá de los datos demográficos. Ríos indicó que contar con un grupo más diverso de mentores permite a BBBS of CT satisfacer las necesidades de cualquier familia.

"Reclutar a más Bigs hispanos nos ayuda a cerrar una brecha y da a nuestro personal más opciones al considerar los intereses, la personalidad, la ubicación, las preferencias familiares, el idioma, la cultura y las experiencias de cualquier joven", añadió.

Según Carrasquillo, ella y Figueroa han cultivado un vínculo sólido arraigado en un importante valor puertorriqueño.

"Es el valor del personalismo. O sea, me importas. Me importa tu familia", dijo Carrasquillo. "Empezamos como mentores y jóvenes que recibían mentoría y nos hemos convertido en una familia".

Una familia que, según contó Figueroa, la ha ayudado no solo a manejar mejor su ansiedad y a fortalecer su confianza, sino también a encontrar su lugar en la comunidad latina.

"Siento que tener ese mentor no solo te ayuda con tu salud mental, sino que también te ayuda a conectar con la comunidad que te rodea", comentó Figueroa.

Figueroa ahora dice "pero" con sus amigos, aunque su familia solía usar esa palabra cuando hablaba "español a toda velocidad" en su presencia. Figueroa contó que sus compañeros a veces la critican por su forma de hablar.

"Tengo una amiga a la que llamo por su nombre completo cuando me enojo con ella", dijo Figueroa, "y ella me dice: 'Suenas tan puertorriqueña'".

"Y lo somos", respondió Carrasquillo de inmediato, y ambas se rieron. "Gracias".