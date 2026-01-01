© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Great Performances

Lisette Oropesa performs “Qui la voce sua soave” in "I Puritani"

Season 53 Episode 23 | 1m 14s

Set during the English Civil War, Elvira (Lisette Oropesa) performs “Qui la voce sua soave” in Bellini’s opera "I Puritani."

Major series funding for GREAT PERFORMANCES is provided by The Joseph & Robert Cornell Memorial Foundation, the Anna-Maria and Stephen Kellen Arts Fund, the LuEsther T. Mertz Charitable Trust, Sue and Edgar Wachenheim III, Jody and John Arnhold, the Abra Prentice Foundation, The Starr Foundation, The Philip and Janice Levin Foundation, the Kate W. Cassidy Foundation, the Thea Petschek Iervolino Foundation, Seton J. Melvin, the Estate of Worthington Mayo-Smith, the Jack Lawrence Charitable Remainder Trust Worchell Lawrence, and Ellen and James S. Marcus.

Major corporate funding for GREAT PERFORMANCES is provided by Raymond James Financial.

Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 2:37
American Masters
Mary Oliver: Saved by the Beauty of the World
Celebrate the life and career of Pulitzer Prize-winning poet Mary Oliver.
Preview: S40 E5 | 2:37
Watch 0:30
Independent Lens
True North: Canadian Myths and Black Power | Trailer
Global Black liberation movements converge in 1960s Montreal.
Preview: S27 E14 | 0:30
Watch 3:17
The Kimberley: Australia’s Wild West
Glide to Safety
The stormy wet season of Jirrbal returns and a baby glider must escape the wall of flame.
Clip: S2026 E3 | 3:17
Watch 1:58
The Kimberley: Australia’s Wild West
Scaling Up in Style
With their sticky feet, geckos climb up the Kimberley’s labyrinth of caves in style.
Clip: S2026 E3 | 1:58
Watch 3:09
The Kimberley: Australia’s Wild West
Managing Fire with Traditional Burns
Traditional burns are methods First Nations people have managed for thousands of years.
Clip: S2026 E3 | 3:09
Daniel Tiger's Neighborhood
Stargazing Gameplay
Watch as Daniel and O the Owl embark on an out-of-this-world journey filled with learning, and fun.
Clip: 3:38
Daniel Tiger's Neighborhood
My Fish Tank Gameplay
Relax and unwind with Daniel as he watches the fish!
Clip: 9:01
Daniel Tiger's Neighborhood
At the Dentist Gameplay
Get ready for the best dentist visit ever with Daniel and Dino.
Clip: 7:02
Daniel Tiger's Neighborhood
My Bedtime Gameplay
Everyone in the neighborhood has a special bedtime routine!
Clip: 8:53
Latest Episodes
All
  • All
  • Great Performances Season 53
  • Great Performances Season 52
  • Great Performances Season 51
  • Great Performances Season 50
  • Great Performances Season 49
  • Great Performances Season 48
  • Great Performances Season 47
  • Great Performances Season 46
  • Great Performances Season 45
  • Great Performances Season 44
  • Great Performances Season 43
  • Great Performances Season 42
  • Great Performances Season 41
  • Great Performances Season 40
  • Great Performances Season 39
  • Great Performances Season 38
  • Great Performances Season 37
  • Great Performances Season 36
  • Great Performances Season 35
Great Performances
Great Performances at the Met: I Puritani
Soprano Lisette Oropesa and tenor Lawrence Brownlee star as Elvira and Arturo.
Episode: S53 E23
Watch 2:22:03
Great Performances
Great Performances at the Met: Andrea Chénier
Giordano’s tragedy stars tenor Piotr Beczała.
Episode: S53 E22 | 2:22:03
Watch 1:23:15
Great Performances
An Evening with Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger performs at London’s Royal Albert Hall for the first time.
Episode: S53 E21 | 1:23:15
Watch 2:42:27
Great Performances
Great Performances at the Met: Arabella
Strauss’ romance brings the glamour of 19th-century Vienna
Episode: S53 E20 | 2:42:27
Watch 2:10:08
Great Performances
Irving Berlin’s Top Hat
Directed and choreographed by three-time Tony winner Kathleen Marshall.
Episode: S53 E19 | 2:10:08
Watch 2:14:15
Great Performances
Suffs
Recorded from Broadway, this musical tells the story of the American suffragist movement.
Episode: S53 E18 | 2:14:15
Watch 1:16:36
Great Performances
Josh Groban: An Intimate Evening at The Union Chapel
Josh Groban returns to PBS in a special, personal concert at Union Chapel.
Episode: S53 E17 | 1:16:36
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “The Iceland Sound”
Scott Yoo crosses this sunlit, rainy, volcanic land of extremes to meet Icelandic composers.
Episode: S53 E16 | 53:55
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “The Call of Istanbul”
With a host of Turkish musicians, Scott Yoo explores the city.
Episode: S53 E15 | 53:55
Watch 53:55
Great Performances
Now Hear This – “Everyone Loves Joplin”
Scott Joplin was the king of ragtime, a new kind music for the turn of the 20th century.
Episode: S53 E13 | 53:55