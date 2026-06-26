Heated games and rough plays spark controversy in WNBA

Heated games and rough plays sparked a new controversy in the WNBA around its superstar Caitlin Clark. The Phoenix Mercury’s Alyssa Thomas pressed her fist into Clark’s neck during a game. The league retroactively gave Thomas a flagrant foul and suspended her for one game. But questions around the WNBA’s officiating have not quieted. Amna Nawaz discussed more with Seerat Sohi of The Ringer.