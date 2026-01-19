El senador Blumenthal compara las tácticas recientes de ICE con las de la Gestapo

Read in English

Un senador estadounidense por el estado de Connecticut compara la experiencia personal de su familia en la Europa de la época nazi con las recientes medidas adoptadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El senador Richard Blumenthal afirma que las tácticas empleadas por ICE en Minnesota desde el asesinato de Renee Good le afectan de manera personal.

"Mi padre escapó de Alemania en 1935 y vino a América tras ver lo que se avecinaba con esas mismas tácticas tipo Gestapo en Alemania", expresó Blumenthal el miércoles.

Blumenthal describió lo que su padre judío podría haber experimentado de haber seguido viviendo bajo el régimen nazi: "Habría visto a la fuerza paramilitar ir de puerta en puerta, capturando a personas como él —exactamente el tipo de tácticas que ahora vemos desarrollarse. ICE, como fuerza paramilitar… capturando personas, sacándolas de sus vehículos o sus hogares".

Sus comentarios se produjeron la misma semana en que un líder religioso con base en New Haven comparó a ICE con el Ku Klux Klan.

Blumenthal también afirmó que ICE ha estado actuando sin causa justificada, realizando detenciones basadas en el color de piel, el idioma o el lugar de trabajo de las personas.

Blumenthal es el miembro demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. En sus declaraciones, señaló el reciente informe del Subcomité, en el que se detallan los testimonios de primera mano de 22 personas que han tenido encuentros con ICE.

"Ciudadanos estadounidenses de diez estados diferentes fueron agredidos físicamente, rociados con gas pimienta, se les negó tratamiento médico y, en ocasiones, fueron detenidos durante días por agentes federales de inmigración", describió.

El informe se publicó antes del asesinato de Good y antes de que un presunto empleado federal rociara con gas pimienta a varias personas durante una protesta en Hartford.

Blumenthal dijo que el subcomité continuará con las investigaciones.

"Exigiremos que se responsabilicen", afirmó. "Exigiremos [que se revelen] los hechos, la verdad".