© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

El senador Blumenthal compara las tácticas recientes de ICE con las de la Gestapo

Connecticut Public Radio | By Rachel Iacovone
Published January 19, 2026 at 11:37 PM EST
ARCHIVO: Un agente enmascarado rocía un irritante químico desde el interior del estacionamiento del edificio federal y tribunal Abraham A. Ribicoff, mientras manifestantes bloquean el paso de vehículos que intentan salir. Los manifestantes creían que en los vehículos viajaban agentes de ICE y una persona detenida. Cientos de personas se habían reunido alrededor del edificio para participar en una vigilia y manifestarse contra el asesinato de Renee Nicole Macklin a manos de agentes de ICE, ocurrido en Minneapolis el miércoles 7 de enero.
Mark Mirko
/
Connecticut Public
ARCHIVO: Un agente enmascarado rocía un irritante químico desde el interior del estacionamiento del edificio federal y tribunal Abraham A. Ribicoff, mientras manifestantes bloquean el paso de vehículos que intentan salir. Los manifestantes creían que en los vehículos viajaban agentes de ICE y una persona detenida. Cientos de personas se habían reunido alrededor del edificio para participar en una vigilia y manifestarse contra el asesinato de Renee Nicole Macklin a manos de agentes de ICE, ocurrido en Minneapolis el miércoles 7 de enero.

Read in English

Un senador estadounidense por el estado de Connecticut compara la experiencia personal de su familia en la Europa de la época nazi con las recientes medidas adoptadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El senador Richard Blumenthal afirma que las tácticas empleadas por ICE en Minnesota desde el asesinato de Renee Good le afectan de manera personal.

"Mi padre escapó de Alemania en 1935 y vino a América tras ver lo que se avecinaba con esas mismas tácticas tipo Gestapo en Alemania", expresó Blumenthal el miércoles.

Blumenthal describió lo que su padre judío podría haber experimentado de haber seguido viviendo bajo el régimen nazi: "Habría visto a la fuerza paramilitar ir de puerta en puerta, capturando a personas como él —exactamente el tipo de tácticas que ahora vemos desarrollarse. ICE, como fuerza paramilitar… capturando personas, sacándolas de sus vehículos o sus hogares".

Sus comentarios se produjeron la misma semana en que un líder religioso con base en New Haven comparó a ICE con el Ku Klux Klan.

Blumenthal también afirmó que ICE ha estado actuando sin causa justificada, realizando detenciones basadas en el color de piel, el idioma o el lugar de trabajo de las personas.

Blumenthal es el miembro demócrata de mayor rango en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado. En sus declaraciones, señaló el reciente informe del Subcomité, en el que se detallan los testimonios de primera mano de 22 personas que han tenido encuentros con ICE.

"Ciudadanos estadounidenses de diez estados diferentes fueron agredidos físicamente, rociados con gas pimienta, se les negó tratamiento médico y, en ocasiones, fueron detenidos durante días por agentes federales de inmigración", describió.

El informe se publicó antes del asesinato de Good y antes de que un presunto empleado federal rociara con gas pimienta a varias personas durante una protesta en Hartford.

Blumenthal dijo que el subcomité continuará con las investigaciones.

"Exigiremos que se responsabilicen", afirmó. "Exigiremos [que se revelen] los hechos, la verdad".
Rachel Iacovone
Rachel Iacovone (ee-AH-koh-VOAN-ay) is a proud puertorriqueña, who joined Connecticut Public to report on her community in the Constitution State. Her work is in collaboration with Somos CT, a Connecticut Public initiative to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities, and with GFR in Puerto Rico.
See stories by Rachel Iacovone

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content