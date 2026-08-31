Agricultura federal declara una emergencia en 26 municipios de Puerto Rico a causa de la sequía

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos declaró que existe un desastre en 26 municipios de Puerto Rico a causa de la sequía, lo que dará acceso a asistencia federal para agricultores y productores agrícolas.

La gobernadora Jenniffer González, quien solicitó la declaración el pasado 10 de agosto y regresaba este miércoles a San Juan de un viaje a Nueva York, señaló este miércoles que la asistencia podrá ser otorgada por USDA y la Agencia de Servicios Agrícolas.

De acuerdo a la declaración, los municipios incluidos en la declaración, como primarios, son: Cabo Rojo, Coamo, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Lajas, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas, San Germán, Santa Isabel y Yauco.

Otros 13 fueron incluidos como municipios contiguos: Adjuntas, Aibonito, Barranquitas, Cayey, Guayama, Hormigueros, Jayuya, Lares, Maricao, Mayagüez, Orocovis, Utuado y Villalba.

Los 26 tendrían acceso a préstamos de emergencias, para cubrir el costo de reemplazar propiedad esencial, cubrir costos de producción y refinanciar alguna parte de sus deudas.

Además, podrán tener acceso a los siguientes programas de la Agencia de Servicios Agrícolas: Desastres para Forraje Ganadero (LFP, por sus siglas en inglés), Asistencia de Emergencia para Ganado, Abejas y Peces de Granja (ELAP), Indemnización Ganadera (LIP), Conservación de Emergencia (ECP), Asistencia para Desastres de Cultivos No Asegurados (NAP) yAsistencia para Árboles (TAP).

El secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, Irving Rodríguez Torres, exhortó a los productores agrícolas afectados por la sequía a “documentar sus pérdidas, mantener evidencia de los daños y verificar su información y registro con la Agencia de Servicios Agrícolas”.

Como parte de la evidencia, el secretario sostuvo que deben conservarse fotografías de los daños causados por la sequía, incluyendo la “reducción en producción, deterioro de pastos y forraje, problemas relacionados con la disponibilidad de agua, afectación de cultivos, ganado, sistemas de riego y otros costos o pérdidas asociados”.

El pasado día 20, el Departamento de Agricultura federal había declarado una emergencia en las Islas Vírgenes estadounidenses a causa de la sequía que también ha impactado ese territorio.

La gobernadora González ha indicado que la gravedad de la sequía en Puerto Rico, que se ha sumado a problemas de infraestructura en el suministro de agua potable, no cumple aún los requisitos para obtener una declaración presidencial de desastre mayor, lo que daría acceso a fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“La Ley Stafford, que (regula) la Declaración de Emergencia Nacional, establece que es necesario agotar todos los recursos locales antes de solicitar una declaración de emergencia nacional”, sostuvo el martes González, en una entrevista en Nueva York con la cadena MS Now, antes de la decisión de USDA.

Pero, agradeció a la secretaria de USDA, Bruce Rollins, “reconocer la seriedad de las condiciones que enfrenta Puerto Rico”.

Por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, rechazó comentarios de la gobernadora en el sentido de que la ley Stafford supuestamente establece “que es necesario agotar todos los recursos locales antes de solicitar una declaración de emergencia nacional”.

El comisionado Hernández - quien había pedido a la secretaria Rollins declarar la emergencia en 29 municipios-, indicó que la ley precisa que “FEMA no espera ni exige que un estado agote sus recursos antes de que la asistencia suplementaria sea apropiada”.

El pasado 14 de agosto, el comisionado Hernández envió una carta a la gobernadora, junto a 25 congresistas demócratas, en la que la exhortó a solicitar a Trump una declaración de desastre mayor, ante la crisis de agua que impacta a un sector significativo de la población de Puerto Rico.

“Le instamos a que solicite con urgencia una declaración de desastre mayor al presidente Trump y que pida que la administración ponga a disposición todas las categorías de asistencia pública, asistencia individual y asistencia federal directa a todos los municipios afectados por la actual crisis hídrica de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico no puede permitirse más demoras”, indicaron entonces los legisladores federales demócratas.