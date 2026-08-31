Periodistas de El Nuevo Día son galardonados en la premiación a la excelencia del Overseas Press Club

El trabajo de investigación, la fiscalización y el compromiso de periodistas de El Nuevo Día fueron reconocidos, este sábado, en la Gala de Premiación a la Excelencia Periodística del Overseas Press Club (OPC) de Puerto Rico.

Tres periodistas de El Nuevo Día se llevaron premios especiales otorgados en la ceremonia celebrada en el Museo de Arte de Puerto Rico. La reportera Adriana Díaz Tirado recibió el premio por la Excelencia en el Periodismo de Salud, Manuel Guillama Capella fue reconocido con el premio por la Excelencia en el Periodismo Ecológico e Itzel M. Rivera Rivera fue galardonada con el premio a la Excelencia en el Periodismo de Arte, Cultura y Entretenimiento.

En la categoría de prensa escrita, Guillama Capella fue galardonado con el premio a la Noticia del Momento o Última Hora, por el reportaje “Bajo asedio la energía renovable: recorte de $350 millones para placas solares deja a 12,000 familias en la incertidumbre”.

La periodista Gloria Ruiz Kuilan, por su parte, recibió una mención de honor en la categoría de Entrevista en Profundidad por el trabajo “Carlos ‘Prieto’ Ventura supera el cáncer por segunda vez”, una conversación con el pescador, biólogo y líder viequense que ha tenido un importante rol en la lucha contra la Marina en la Isla Nena.

En la categoría de Eventos Planificados y Especializados, la cobertura del Clásico Mundial de Béisbol 2026, a cargo de José E. Bartolomei Torres y Jorge Figueroa Loza, también fue galardonada.

Asimismo, en la categoría de Reportaje de Interés Humano, el periodista David Cordero Mercado fue reconocido por el reportaje publicado en El Nuevo Día “Preocupa riesgo de limitación de tratamientos: ‘Me tendría que ir refugiada de mi país’” sobre los retos y temores que enfrenta la comunidad trans en Puerto Rico.

En total, la OPC recibió 239 trabajos periodísticos para la premiación de este año, los cuales fueron evaluados por 41 periodistas, académicos y profesionales de la comunicación.

La presidenta de la OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía, destacó el importante rol que juega el periodismo en la sociedad, particularmente en momentos en que es atacado por fuerzas que intentan desacreditar el flujo de información.

“Nos toca hacer la pregunta que otros no hacen. Nos toca tomar la imagen que dice más que mil palabras. Nos toca contar a Puerto Rico”, expresó Maldonado Arrigoitía, en declaraciones escritas.

“El periodismo, con el transcurrir de los años, ha integrado nuevas tecnologías en nuestro quehacer, pero el principio básico sigue siendo el mismo: la búsqueda de la verdad y hacer posible que el público se entere de ella”, añadió.

Durante la velada, la máxima distinción del OPC, el premio Aníbal González Irizarry, se entregó a la periodista Damaris Suárez Lugo, del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Mientras, se entregó, por primera vez, el premio A-Mark al periodismo de investigación que generó impacto al periodista Luis Joel Méndez González, del CPI. El segundo lugar lo obtuvo la periodista Bárbara J. Figueroa Rosa, de Jagual Media, y en tercer lugar fue reconocido Luis Valentín, también del CPI.

La gala fue dedicada a la periodista Maritza Cañizares, como reconocimiento a su trayectoria y “sus aportaciones al periodismo investigativo, la cobertura ambiental y la defensa de las comunidades”, informó la OPC en un comunicado de prensa.